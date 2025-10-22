Zingonia. L’ Atalanta Under 19 si sblocca sul palcoscenico della Youth League e, davanti al pubblico del ‘Bortolotti’, centra la prima vittoria nel torneo archiviando le sconfitte contro PSG e Brugge. Ai nerazzurri, al culmine di una partita comunque complicata, è necessaria un’autorete di Kolisek ad inizio ripresa per avere la meglio sullo Slavia Praga, poi definitivamente affossato dal guizzo finale di Gasparello. Nella prima frazione è l’Atalanta a costruire i presupposti migliori: al 5? Mouisse manda in porta Camara, che cade in area sull’uscita del portiere Paar: l’attaccante atalantino viene ammonito per simulazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - L’Atalanta si sblocca in Youth League: Slavia Praga sconfitto 2-0