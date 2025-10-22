L’Atalanta si sblocca in Youth League | Slavia Praga sconfitto 2-0
Zingonia. L’ Atalanta Under 19 si sblocca sul palcoscenico della Youth League e, davanti al pubblico del ‘Bortolotti’, centra la prima vittoria nel torneo archiviando le sconfitte contro PSG e Brugge. Ai nerazzurri, al culmine di una partita comunque complicata, è necessaria un’autorete di Kolisek ad inizio ripresa per avere la meglio sullo Slavia Praga, poi definitivamente affossato dal guizzo finale di Gasparello. Nella prima frazione è l’Atalanta a costruire i presupposti migliori: al 5? Mouisse manda in porta Camara, che cade in area sull’uscita del portiere Paar: l’attaccante atalantino viene ammonito per simulazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
#19ottobre 1980, #Lazio vs #Atalanta 2-0: vittoria netta e pesante in chiave promozione. Albani sblocca di testa al 53’, Citterio chiude su rigore all’88’. Match duro contro un’Atalanta ostica. La Lazio sale al 2° posto | #LazioNostalgia - X Vai su X
È PARITÀ AL GEWISS Finisce 1-1 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Como. Tutto si decide nel primo tempo: Samardžic sblocca al 6', Perrone pareggia al 19'. #CorrieredelloSport #AtalantaComo #Atalanta #Como #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
L’Atalanta si sblocca in Youth League: Slavia Praga sconfitto 2-0 - I nerazzurri guidati da Bosi, dopo le sconfitte contro PSG e Brugge, centrano la prima vittoria nella rassegna continentale: decidono l'autorete di Kolisek e il sigillo finale di Gasparello ... Come scrive bergamonews.it
Bella Atalanta, ma vince il Bruges: 2-0 con super Bisiwu. Dea ancora a zero in Youth League - Dopo l’eccellente percorso della stagione passata, concluso con l’eliminazione ai quarti di finale ai rigori contro il Trabzonspor, la nuova avventura in Youth League dell’Atalanta inizia in maniera ... gazzetta.it scrive