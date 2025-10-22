L' Atalanta si sblocca | 2-0 allo Slavia e prima vittoria in Youth League Brilla Gasparello
Il classe 2009 continua a bruciare le tappe e trova anche il primo gol a livello europeo, peraltro da più giovane in campo. I nerazzurri tornano in corsa per i playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#19ottobre 1980, #Lazio vs #Atalanta 2-0: vittoria netta e pesante in chiave promozione. Albani sblocca di testa al 53’, Citterio chiude su rigore all’88’. Match duro contro un’Atalanta ostica. La Lazio sale al 2° posto | #LazioNostalgia - X Vai su X
È PARITÀ AL GEWISS Finisce 1-1 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Como. Tutto si decide nel primo tempo: Samardžic sblocca al 6', Perrone pareggia al 19'. #CorrieredelloSport #AtalantaComo #Atalanta #Como #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
L'Atalanta si sblocca: 2-0 allo Slavia e prima vittoria in Youth League. Brilla Gasparello - Il classe 2009 continua a bruciare le tappe e trova anche il primo gol a livello europeo, peraltro da più giovane in campo. Secondo msn.com
L’Atalanta si sblocca in Youth League: Slavia Praga sconfitto 2-0 - I nerazzurri guidati da Bosi, dopo le sconfitte contro PSG e Brugge, centrano la prima vittoria nella rassegna continentale: decidono l'autorete di Kolisek e il sigillo finale di Gasparello ... Segnala bergamonews.it
Torino-Atalanta 1-0: la sblocca il leone N’Koulou - Al break / I granata chiudono in vantaggio il primo tempo: la terza occasione è quella buona... Scrive toronews.net