L' Atalanta si sblocca | 2-0 allo Slavia e prima vittoria in Youth League Brilla Gasparello

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il classe 2009 continua a bruciare le tappe e trova anche il primo gol a livello europeo, peraltro da più giovane in campo. I nerazzurri tornano in corsa per i playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

