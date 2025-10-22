L' Atalanta pareggia in casa con lo Slavia Praga finisce 0-0

22 ott 2025

BERGAMO - Finisce 0-0 il match tra Atalanta e Slavia Praga. Tante le occasioni non sfruttate dai padroni di casa: terzo pareggio consecutivo tra campionato e Champions League per i nerazzurri di Ivan Juric, la situazione ora in classifica si complica, la sfida contro il Marsiglia potrà essere decisi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

