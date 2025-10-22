L'Atalanta gioca bene crea tanto ma non riesce a vincere con lo Slavia Praga in Champions League

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta non va oltre lo 0-0 con lo Slavia Praga. La squadra guidata da Juric nonostante una serie di occasioni non è riuscita a scardinare il muro della squadra ceca. Sono 4 i punti dell'Atalanta in Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

