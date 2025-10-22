L'Atalanta gioca bene crea tanto ma non riesce a vincere con lo Slavia Praga in Champions League
L'Atalanta non va oltre lo 0-0 con lo Slavia Praga. La squadra guidata da Juric nonostante una serie di occasioni non è riuscita a scardinare il muro della squadra ceca. Sono 4 i punti dell'Atalanta in Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Fiorentina-Atalanta, confermata la data: si gioca Domenica 30/03/2025 alle ore 15.00 - facebook.com Vai su Facebook
#Atalanta, due posti per cinque: chi gioca e chi no tra Samardzic, #Lookman, #Sulemana, Maldini, De Ketelaere - X Vai su X
L’Atalanta gioca bene, crea tanto ma non riesce a vincere con lo Slavia Praga in Champions League - La squadra guidata da Juric nonostante una serie di occasioni non è riuscita a scardinare il muro ... Da fanpage.it
Champions League, Atalanta-Slavia Praga 0-0: la Dea crea, ma sbatte sul muro ceco - Nella terza giornata del girone unico di Champions League l'Atalanta non va oltre lo 0- Secondo sportmediaset.mediaset.it
Atalanta-Lazio 0-0, le pagelle della sfida della New Balance Arena: Toma Basic sorprendente, Ivan Provedel salva il risultato - Le pagelle dell'incontro tra Atalanta e Lazio, giocatosi alle ore 18:00 alla New Balance Arena e terminato con un pareggio a reti bianche. eurosport.it scrive