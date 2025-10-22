L' assessore Cremonese su via Trigno e via Tronto | Facile fare foto senza raccontare la verità sugli interventi fatti FOTO

Presto l’attivazione del sistema antintrusione con le occupazioni abusive che sono comunque diminuite e un’azione nell’area di via Trigno e via Tronto e in particolare nei palazzi mai ultimati continua e che si concluderà con il nuovo progetto e la fine dell’infinito e bloccato cantiere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

