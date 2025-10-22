L' assessore Cremonese su via Trigno e via Tronto | Facile fare foto senza raccontare la verità sugli interventi fatti FOTO
Presto l’attivazione del sistema antintrusione con le occupazioni abusive che sono comunque diminuite e un’azione nell’area di via Trigno e via Tronto e in particolare nei palazzi mai ultimati continua e che si concluderà con il nuovo progetto e la fine dell’infinito e bloccato cantiere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Chiusa la stanza del Pd dopo il crollo dei calcinacci, l'assessore Cremonese: "Controlli lì e in altri spazi" https://ift.tt/kp0Rfqc https://ift.tt/sfEK2ip - X Vai su X
AGGIORNAMENTO Chiusa la stanza del Pd dopo il crollo dei calcinacci, l'assessore Cremonese: "Controlli lì e in altri spazi" Leggi qui: https://cityne.ws/JfBlh - facebook.com Vai su Facebook
L'assessore Cremonese su via Trigno e via Tronto: "Facile fare foto senza raccontare la verità sugli interventi fatti" [FOTO] - Occupazioni diminuite e presto il sistema antintrusione, la riprogettazione e ripartenza del cantiere, oltre al nuovo sistema di illumina ... Si legge su ilpescara.it