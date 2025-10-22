L’assessore Alessandro Onorato vuole gli Oasis a Roma ma a una condizione
Da quando, a fine 2024, gli Oasis hanno scioccato il mondo annunciando la loro inattesa pace e, soprattutto, un reunion tour per riprendere il discorso interrotto bruscamente nel 2009, ogni singolo fan di ogni nazione esistente nel globo terracqueo ha un solo desiderio: che la band suoni nel suo Paese. Le date previste nel 2025 sono ormai agli sgoccioli ma, come anticipato dallo stesso Liam Gallagher, si pensa già al prossimo anno. Tra le possibili tappe di una seconda fase della tournée dei record, naturalmente, c’è anche l’Italia e si parla, nello specifico, della Capitale. L’idea di vedere i fratelli Gallagher esibirsi nell’Urbe è sicuramente allettante, ma si tratta di una concreta possibilità o soltanto di un sogno a occhi aperti? Incalzato durante un’intervento nella trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, ha condiviso la propria opinione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
