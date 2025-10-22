Lasciato lì per ore Il corpo del politico trovato in un cassonetto dei rifiuti | l’inquietante ritrovamento

Una scoperta drammatica ha sconvolto Castellón, nel cuore della Spagna, nelle prime ore di domenica. All’interno di un cassonetto dei rifiuti, alcuni operatori ecologici hanno rinvenuto il corpo di un uomo. Il ritrovamento, avvenuto intorno alle cinque del mattino in Calle Pérez Galdós, ha scatenato immediatamente l’allarme tra i residenti e portato la polizia ad avviare un’indagine complessa e delicata. Secondo quanto ricostruito finora, il cadavere sarebbe emerso nel momento in cui il contenitore dei rifiuti veniva svuotato nel camion della raccolta. Gli agenti della Polizia Nazionale hanno bloccato subito il meccanismo di compressione del veicolo e isolato l’intera zona per permettere ai tecnici della scientifica di effettuare i rilievi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it