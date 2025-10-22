Lascia la sinistra e va con Giorgia Meloni Regionali la scelta del big è clamorosa | tutti spiazzati

I movimenti nel panorama politico campano si fanno sempre più vivaci. A poche settimane dalle elezioni regionali in Campania, le indiscrezioni si moltiplicano e una notizia in particolare sta facendo discutere: un possibile cambio di fronte che potrebbe riscrivere gli equilibri tra centrodestra e centrosinistra. Tutto accade a ridosso della presentazione delle liste, quando manca appena un mese al voto. Il cosiddetto “ patto del Sannio ” non sembra più solo un’ipotesi di corridoio. Una figura storica del centrismo campano, delusa dalle tensioni interne tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico, starebbe valutando un clamoroso passaggio di campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

