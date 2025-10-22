L'arresto di Veronica Biondo imbarazza Forza Italia E c'è il primo scontro sulle liste pulite tra Fico e Cirielli

Sull'arresto della vicesindaca di Santa Maria a Vico si consuma il primo vero scontro tra Cirielli e Fico: è sulle liste pulite alle Regionali del 23 e 24 novembre in Campania.

