Prima la petizione online lanciata dal Pd che al momento ha sfiorato le 900 firme, ora l'appello dei residenti per la salvaguardia dell'area verde pubblica compresa tra via Gramsci e via Bertacciola, all'altezza di via Giotto e via Vecellio. Rivolgendosi al Comune, chiedono la tutela della zona: "Esprimiamo la nostra preoccupazione in merito alla previsione, contenuta nel nuovo Pgt, di trasformare l'attuale area in edificabile. Secondo la proposta della giunta, le edificazioni potrebbero coprire gran parte dell'area, lasciando soltanto 2mila metri quadrati di verde sui più di 9mila attuali del parco.

© Ilgiorno.it - L’area verde diventa edificabile, la protesta: "Stop al cemento"