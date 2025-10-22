L’arcivescovo tra i disabili | Operatori e familiari Restate sensibili e vicini

L’arcivescovo Mario Delpini ha trascorso una mattinata a fianco degli operatori e delle famiglie che assistono e curano le persone con disabilità, dando seguito al recente incontro in Duomo per il Giubileo. Ha visitato il Centro disabili di Castano Primo, incontrando gli operatori che lavorano nelle diverse realtà del Castanese. È passato quindi a Cerello di Corbetta per conoscere da vicino la realtà del Centro diurno gestito dall’associazione di famiglie La Quercia, dopo aver avuto l’opportunità di conoscerne la storia nelle pagine del libro “All’ombra della Quercia“ di Giancarlo Oldani, che gli era stato consegnato in occasione dell’incontro giubilare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

