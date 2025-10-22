L’appello di Mattarella non basta il decreto per la sicurezza sul lavoro è in ritardo
Un’alleanza per interrompere la “sequela quotidiana” di incidenti e morti sul lavoro, per “superare le differenze” e “perseguire obiettivi condivisi”. Il messaggio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, riporta al centro del dibattito la questione della sicurezza sul lavoro. Tema su cui non arrivano progressi. Né, per ora, l’atteso decreto del ministero del Lavoro, che doveva approdare in Consiglio dei ministri entro fine settembre ma che ancora – tra le limature tecniche e la Manovra – non è arrivato. In occasione degli Stati generali della salute e della sicurezza sul lavoro, il presidente della Repubblica richiede “l’impegno congiunto di istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali”: “Non sono ammesse scorciatoie”, ammonisce Mattarella spiegando che la sicurezza sul lavoro deve guidare ogni scelta sul tema. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
