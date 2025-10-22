L’app contro i guasti Il restyling degli istituti ora è in tempo reale

In merito ai problemi sollevati dagli studenti del Mosè Bianchi di Monza, la Provincia chiarisce che le competenze per la derattizzazione e per le eventuali misure di chiusura ricadono sull’autonomia scolastica (e sull’Ats che dovrebbe essere informata), in quanto il dirigente scolastico è il datore di lavoro responsabile. Infatti, i tecnici della Provincia sono stati contattati la scorsa settimana dalle presidi delle scuole Mosè Bianchi e Ferrari e hanno dato immediata disponibilità per debellare il fenomeno. Gli operatori hanno già effettuato un primo intervento, collaborando con la ditta incaricata dalla scuola per la derattizzazione, per effettuare la chiusura di cunicoli e passaggi nei muri da cui entrano gli animali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

