L' antropologo Aime chiuderà il ciclo di incontri Rigenerazione sociale 2025
Venerdì 24 ottobre ultimo appuntamento del ciclo di conferenze “Rigenerazione Sociale 2025”, organizzato dal Comune di Pescara, in particolare dall’assessorato alle politiche sociali guidato da Adelchi Sulpizio. Alle ore 10, in sala consiliare, ci sarà uno dei più noti antropologi italiani, Marco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
