L’annuncio di Google | Primo passo dei pc quantistici nel mondo reale Lo studio su Nature e ArXiv

Era il 2019 e Google annunciò al mondo l’ingresso in una nuova era dell’informatica, quella della futura supremazia quantistica. Il computer quantistico – a distanza di 6 anni – ha fatto il primo passo nel mondo reale grazie al chip quantistico Willow che, secondo Google è riuscito ad analizzare la struttura di una molecola con un livello di dettaglio senza precedenti e 13mila volte più rapidamente rispetto ai più efficienti supercomputer esistenti. Il risultato è pubblicato dalla collaborazione Google Quantum AI, sotto la guida di Vadim Smelyanskiy e Hartmut Neven, in due articoli pubblicati sulla rivista Nature e su ArXiv, la piattaforma che accoglie articoli da sottoporre alla revisione della comunità scientifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

