L’anno nero delle nascite già 13mila bimbi in meno Più parti solo in montagna
Mai tante culle vuote. Denatalità record in Sardegna e Abruzzo. Vanno in controtendenza Valle d’Aosta, Bolzano e Trento. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Più nero e (molto) più grigio nel primo anno di governo Meloni: l’economia “non osservata” – vale a dire sommersa e illegale – è tornata infatti a crescere di 15,1 miliardi nel 2023 segnando un +7,5% rispetto al 2022 (+7,2% la crescita del Pil corrente). Second - facebook.com Vai su Facebook
Il Sud che brucia. 2025 anno nero per gli incendi, e siamo stati noi - X Vai su X
Crollo delle nascite, nuovo anno nero: sotto quota 379mila, perse quasi 10 mila culle. Si riduce il tasso di fecondità - I dati ufficiali saranno rivelati dall’Istat soltanto domani, ma nei dodici mesi ... Lo riporta ilgazzettino.it