L’anno nero delle nascite già 13mila bimbi in meno Più parti solo in montagna

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mai tante culle vuote. Denatalità record in Sardegna e Abruzzo. Vanno in controtendenza Valle d’Aosta, Bolzano e Trento. 🔗 Leggi su Repubblica.it

l8217anno nero delle nascite gi224 13mila bimbi in meno pi249 parti solo in montagna

© Repubblica.it - L’anno nero delle nascite già 13mila bimbi in meno. Più parti solo in montagna

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Crollo delle nascite, nuovo anno nero: sotto quota 379mila, perse quasi 10 mila culle. Si riduce il tasso di fecondità - I dati ufficiali saranno rivelati dall’Istat soltanto domani, ma nei dodici mesi ... Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: L8217anno Nero Nascite Gi224