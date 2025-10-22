Lang scatena il terremoto a Napoli Conte accusato | Con lui ho parlato…

Il pesante ko del Napoli a Eindhoven contro il PSV non ha lasciato soltanto scorie sul piano del risultato, ma ha anche acceso qualche malumore interno. A far parlare è stato Noa Lang, ex giocatore proprio del club olandese, che al termine della gara ha lasciato dichiarazioni destinate a far discutere. L’esterno offensivo azzurro ha infatti espresso una certa insoddisfazione per il suo impiego e per il rapporto con Antonio Conte, lasciando intendere che il feeling con il tecnico non sia mai realmente decollato. “ Con Conte ho parlato solo una volta da quando sono arrivato “, avrebbe confidato Lang, visibilmente deluso dopo la sconfitta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it