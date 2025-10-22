Lang scatena il terremoto a Napoli Conte accusato | Con lui ho parlato…
Il pesante ko del Napoli a Eindhoven contro il PSV non ha lasciato soltanto scorie sul piano del risultato, ma ha anche acceso qualche malumore interno. A far parlare è stato Noa Lang, ex giocatore proprio del club olandese, che al termine della gara ha lasciato dichiarazioni destinate a far discutere. L’esterno offensivo azzurro ha infatti espresso una certa insoddisfazione per il suo impiego e per il rapporto con Antonio Conte, lasciando intendere che il feeling con il tecnico non sia mai realmente decollato. “ Con Conte ho parlato solo una volta da quando sono arrivato “, avrebbe confidato Lang, visibilmente deluso dopo la sconfitta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
News recenti che potrebbero piacerti
“MI ASPETTAVO PIÙ MINUTAGGIO PER LANG”: sentite il tecnico del PSV Alla vigilia del match di Champions League col Napoli, Peter Bosz si è soffermato sul complicato impatto in maglia Napoli per l'ex di turno, da lui allenato nelle scorse stagioni con il Vai su Facebook
Terremoto a Napoli, forte scossa alle 17,22 ai Campi Flegrei: avvertita dal centro città a Pozzuoli, in 24 ore 120 eventi sismici - Il terremoto è stato avvertito dal centro di Napoli fino a Pozzuoli. Scrive leggo.it
Terremoto a Napoli, forte scossa alle 17,22 ai Campi Flegrei: avvertita dal centro città a Pozzuoli, in 24 ore 120 eventi sismici - E' stato disposto lo sgombero precauzionale di un edificio in via Napoli, a Pozzuoli, nei pressi di un costone interessato da un cedimento in seguito alle ultime scosse di terremoto. Riporta leggo.it
Terremoto a Napoli di 3.3, epicentro ai Campi Flegrei: allarme tra la gente anche a Pozzuoli - La scossa, a un solo km di profondità è stata registrata dalla popolazione distintamente a Napoli (in particolare ... Si legge su ilmessaggero.it