Noa Lang in Olanda è un caso. L’esterno d’attacco era una delle stelle di questo Psv, se non la stella più brillante. Invece a Napoli è un soprammobile, è un calciatore ornamentale che se ne sta questa sempre in panchina. Ieri sera, è entrato al 58esimo ma non ha potuto fare niente per arginare il naufragio. Il Telegraaf ovviamente si occupa di lui. Ecco cosa scrive il quotidiano olandese: L’attaccante 26enne è chiaramente scontento di essere stato escluso dalla formazione titolare di Antonio Conte. “Ogni calciatore vuole giocare. È tutto. Non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui (fino al 2030, ndr) e devo accettarlo così com’è. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lang: «Ho parlato una sola volta con Conte. È meglio non dire nulla. Devo accettare la situazione, non ho scelta»

