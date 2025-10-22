Lang amareggiato | Gioco poco Preferisco non dire nulla

Forzazzurri.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte amara per Noa Lang nel “suo” Philips Stadion. L’olandese del Napoli, che a Eindhoven ha alzato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

