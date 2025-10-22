L'anello dei campioni NBA in oro e diamanti cela un segreto all'interno | come è fatto e quanto vale

Gli Oklahoma City Thunder si presentano da campioni in carica all'apertura della nuova stagione: come da tradizione hanno ricevuto lo stendardo da vincitori e un preziosissimo anello cerimoniale in oro e diamanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Sabato 11 ottobre! Unisciti a noi per il test scarpe KAILAS FUGA insieme a tre campioni del trail: Franco Collé, Giuditta Turini e Cristian Minoggio. Campo Sportivo Andorno Micca (stesso del Monte Casto) 8.30 – ritrovo 9.00 – partenza (anello 14 k - facebook.com Vai su Facebook

Questa notte: - Chet Holmgren fa vedere l'anello di campione NBA in diretta tv - Carmelo Anthony appena uscito da Rebibbia - Vince Carter ha un ritratto in soffitta che invecchia al posto suo - Tracy McGrady ha completato la trasformazione in Jaleel White ("St - X Vai su X

L’anello dei campioni NBA, in oro e diamanti cela un segreto all’interno: come è fatto e quanto vale - Gli Oklahoma City Thunder si presentano da campioni in carica all'apertura della nuova stagione: come da tradizione hanno ricevuto lo stendardo da vincitori ... Secondo fanpage.it

NBA: I Thunder celebrano il titolo con un doppio anello da oltre 800 pietre preziose - Alexander e i suoi compagni hanno ricevuto martedì sera un anello da campioni NBA in oro 14 carati, incastonato con oltre 800 pietre preziose tagliate a mano per celebrare ... Lo riporta pianetabasket.com

Nba, opening night: Thunder premiati e vincenti, Lakers ko senza Lebron con i Warriors - 26 inizia con il successo dei campioni in carica, che ricevono gli anelli, e la sconfitta di Los Angeles in casa ... Si legge su corrieredellosport.it