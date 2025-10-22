L'anello da campioni NBA in oro e diamanti cela un segreto all'interno | come è fatto e quanto vale
Gli Oklahoma City Thunder si presentano da campioni in carica all'apertura della nuova stagione: come da tradizione hanno ricevuto lo stendardo da vincitori e un preziosissimo anello cerimoniale in oro e diamanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sabato 11 ottobre! Unisciti a noi per il test scarpe KAILAS FUGA insieme a tre campioni del trail: Franco Collé, Giuditta Turini e Cristian Minoggio. Campo Sportivo Andorno Micca (stesso del Monte Casto) 8.30 – ritrovo 9.00 – partenza (anello 14 k - facebook.com Vai su Facebook
Questa notte: - Chet Holmgren fa vedere l'anello di campione NBA in diretta tv - Carmelo Anthony appena uscito da Rebibbia - Vince Carter ha un ritratto in soffitta che invecchia al posto suo - Tracy McGrady ha completato la trasformazione in Jaleel White ("St - X Vai su X
NBA, a Oklahoma City va in scena la consegna degli anelli:i Thunder sono campioni NBA - Come da tradizione, infatti, a tutti i componenti della squadra laureatasi campione lo scorso giugno sono stati cons ... Scrive sport.sky.it
Nba, opening night: Thunder premiati e vincenti, Lakers ko senza Lebron con i Warriors - 26 inizia con il successo dei campioni in carica, che ricevono gli anelli, e la sconfitta di Los Angeles in casa ... Da corrieredellosport.it
NBA: I Thunder celebrano il titolo con un doppio anello da oltre 800 pietre preziose - Alexander e i suoi compagni hanno ricevuto martedì sera un anello da campioni NBA in oro 14 carati, incastonato con oltre 800 pietre preziose tagliate a mano per celebrare ... Riporta pianetabasket.com