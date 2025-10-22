L'anello da campioni NBA in oro e diamanti cela un segreto all'interno | come è fatto e quanto vale

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Oklahoma City Thunder si presentano da campioni in carica all'apertura della nuova stagione: come da tradizione hanno ricevuto lo stendardo da vincitori e un preziosissimo anello cerimoniale in oro e diamanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

