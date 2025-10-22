L' Ancona fa festa con Zini | i dorici superano di misura l' Atletico Ascoli e volano agli ottavi di Coppa

Anconatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ancona applica il protocollo campionato in Coppa, ricalcando le orme sin qui lasciate nelle prime giornate disputate nel girone F di Serie D. Mantenendo cioè inviolata la porta per la sesta volta consecutiva e dando sfoggio di praticità inanellando il nono risultato utile, la formazione di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ancona fa festa ziniAncona, la coppa per sognare la Serie C - Con l’Ostiamare nuova favorita del campionato, i dorici devono proseguire il cammino nel torneo per l’ipotesi ripescaggio ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

ancona fa festa ziniAncona, mercoledì di Coppa Italia: al Del Conero (ore 15) c'è l'Atletico Ascoli - Perlomeno in casa Ancona vista la situazione calendario, infortuni e assenze varie. Riporta msn.com

Ancona, Andrea Zini ex Recanatese: "L’obiettivo? Vincere il campionato" - Andrea Zini, esterno d’attacco biancorosso, settimana dopo settimana si sta conquistando lo spazio che merita. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ancona Fa Festa Zini