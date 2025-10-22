L' Ancona fa festa con Zini | i dorici superano di misura l' Atletico Ascoli e volano agli ottavi di Coppa
L’Ancona applica il protocollo campionato in Coppa, ricalcando le orme sin qui lasciate nelle prime giornate disputate nel girone F di Serie D. Mantenendo cioè inviolata la porta per la sesta volta consecutiva e dando sfoggio di praticità inanellando il nono risultato utile, la formazione di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
Presenti ieri al fianco della grande festa per la #maratona Città di Ancona. Felici ed orgogliosi di esser stati partner e sponsor di questo evento che ha raggiunto quest'anno un' edizione da record! Bellissima la nostra nuova Peugeot 2008- Elettrica auto staffett - facebook.com Vai su Facebook
La festa più misteriosa dell'anno è il 31 ottobre dalle 18 a Montesicuro per una sera di #Halloween ispirata alla tradizione messicana del Dia de Los Muertos. Addobbi in tutto il borgo, flash mob per i piccoli, esibizioni di mariachi, spettacolo di danza aerea. - X Vai su X
Ancona, la coppa per sognare la Serie C - Con l’Ostiamare nuova favorita del campionato, i dorici devono proseguire il cammino nel torneo per l’ipotesi ripescaggio ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Ancona, mercoledì di Coppa Italia: al Del Conero (ore 15) c'è l'Atletico Ascoli - Perlomeno in casa Ancona vista la situazione calendario, infortuni e assenze varie. Riporta msn.com
Ancona, Andrea Zini ex Recanatese: "L’obiettivo? Vincere il campionato" - Andrea Zini, esterno d’attacco biancorosso, settimana dopo settimana si sta conquistando lo spazio che merita. Lo riporta ilrestodelcarlino.it