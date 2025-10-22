Lancia | il ritorno dell' elefantino nel mondiale Wrc

Nel 2026 il marchio tornerà a competere nella massima categoria rally, dopo oltre 30 anni di assenza, con la Ypsilon Rally2 HF. La storia dei trionfi del passato dalla Fulvia Coupé alla Stratos alla Delta. L'articolo contiene un video e una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lancia: il ritorno dell'elefantino nel mondiale Wrc

