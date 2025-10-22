Lana Del Rey ha firmato la colonna sonora del nuovo videogame su 007? I rumours
I fan di Lana Del Rey sono convinti che la cantante abbia scritto la colonna sonora del prossimo videogioco di James Bond 007: First Light. Creato da IO Interactive, il videogioco è stato annunciato all’inizio di quest’anno. Lo scorso mese è stato confermato che Patrick Gibson di Dexter: Original Sin avrebbe interpretato il ruolo di James Bond. Priyanga Burford ( M ), Alastair Mackenzie (Q) e Kiera Lester (Miss Moneypenny) reciteranno anche al fianco di una serie di nuovi personaggi tra cui Miss Roth di Noemie Nakia e Lennie James di John Greenway, descritto come il mentore di Bond.007: First Light dovrebbe essere lanciato il 27 marzo 2026 per Nintendo Switch 2, Xbox Series XS, PlayStation 5 e PC. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
