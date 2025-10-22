L’amarezza di Pistoia Il club non voleva giocare | Non ce l’hanno concesso
di Alessandro Benigni PISTOIA Filtra profonda amarezza, da casa Pistoia Basket 2000, per la decisione presa dalla Federazione Italiana Pallacanestro di non rinviare il prossimo turno di campionato a seguito dei tragici fatti di domenica sera. Il gruppo biancorosso, infatti, ha ripreso gli allenamenti ma è ancora molto provato per quanto accaduto, così come la tifoseria e l’ambiente tutto, per questo la società avrebbe preferito che il match di domenica prossima (al PalaCarrara, contro la Juvi Cremona) non si giocasse. E invece "the show must go on": tutti in campo, piaccia o non piaccia. "Per quanto la nostra società avesse chiesto un posticipo del prossimo match contro la Juvi Cremona questo sfortunatamente non è stato possibile – ha dichiarato, cercando di evitare ogni polemica, in presidente Joseph David –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
