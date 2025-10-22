lam ambiente premiata nella sezione imprenditoria giovanile

Arezzo, 22 ottobre 2025 – L’azienda casentinese Lam Ambiente del Corsalone, Chiusi della Verna, è stata premiata nella categoria imprenditoria giovanile, nella cerimonia di premiazione della 41ª edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico, istituito dalla Camera di Commercio di Arezzo- Siena. Il premio è stato ricevuto dal giovane imprenditore al timone dell’azienda Niccolò Tizzanini. Le motivazioni riguardano la diversificazione delle attività, la green economy e la sostenibilità. Dalle strutture civili in bioedilizia, Lam Ambiente negli ultimi anni ha ampliato la sua produzione anche su settori strategici quali il turismo e gli immobili scolastici green (sono tre le scuole che sta costruendo: Ortignano Raggiolo, Montevarchi e Fivizzano). 🔗 Leggi su Lanazione.it

