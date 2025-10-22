L'allenamento mostruoso di Paul Seixas 323km e 8.000m di dislivello in 12 ore | Pogacar è avvisato
Il 19enne Paul Seixas è il nuovo enfant-prodige del ciclismo internazionale: nel suo primo anno da professionista ha ottenuto enormi progressi dimostrando di poter competere con i migliori in assoluto. E il suo ultimo allenamento di fine stagione è semplicemente mostruoso: 323 km percorsi in 12 ore su un dislivello di oltre 8 mila metri. Pogacar è avvisato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
