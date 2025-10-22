L’Aler schiera gli angeli | Un aiuto per gli inquilini

Arrivano gli “angeli” nell’ “inferno” delle case Aler: sono stati presentati ieri mattina le due figure professionali assunte e formate le quali cercheranno di svolgere il compito di anello di collegamento tra l’azienda di edilizia residenziale Lodi-Pavia e i suoi inquilini. Gli Aler’s Angels, così come sono stati denominati, hanno già debuttato lo scorso mese di luglio a Sant’Angelo Lodigiano e, a settembre, a Codogno mentre ieri hanno fatto il loro esordio a Casalpusterlengo nelle case popolari di via Matteotti, sorte dopo la metà degli anni Settanta e dove trovano spazio circa 120 appartamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

