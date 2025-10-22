di Alessandro Benigni e Teresa Scarcella PISTOIA "Una morte così non la augurerei neppure al mio peggior nemico". Poche parole quelle rilasciate da Andrea Marianella, primogenito di Raffaele, l’autista di 65 anni morto nel folle agguato di domenica sera al bus dei tifosi del Pistoia basket lungo la Statale 79 che collega Rieti a Terni. Da quel giorno lui insieme al fratello più piccolo, Riccardo, e alla sorella Federica, si sono chiusi nel dolore. "Cosa potremmo dire di fronte a una cosa così? - dice poco prima di chiudere la conversazione - non c’è nulla da dire". La sindaca Sara Funaro ieri li ha sentiti, per esprimergli la vicinanza della città di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’agguato mortale al bus. Il figlio: "Non lo augurerei al mio peggior nemico"