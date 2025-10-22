A oltre una settimana dalla firma dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, emergono nuovi elementi che gettano luce sul ruolo discreto ma determinante della Francia nella catena industriale della guerra. Secondo Disclose, il 20 ottobre un lotto di componenti elettromeccanici prodotti da Sermat è stato spedito a Elbit Systems, uno dei principali fornitori dell’esercito israeliano. Questi componenti serviranno ad equipaggiare i droni Hermes 900, impiegati su larga scala nelle operazioni militari contro Gaza. Dietro questa spedizione apparentemente tecnica si nasconde un problema politico e strategico profondo: la Francia continua a fornire tecnologie sensibili a uno dei protagonisti del conflitto, mentre molti partner europei hanno interrotto simili esportazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’affaire Sermat e i droni di Tsahal: così la Francia continua ad armare Israele