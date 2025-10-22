Lady gaga dentro la sua mente tra caos e luce
All' Unipol Forum di Assago, la regina del pop mondiale conquista il pubblico con il suo Mayhem Ball Tour, uno spettacolo monumentale dove musica, teatro e introspezione si fondono in un'unica, vibrante esperienza sensoriale. Una regina sul trono del caos. Milano ha accolto Lady Gaga come una sovrana, e lei ha risposto con un'esibizione capace di travolgere ogni confine tra concerto e rito artistico. Il suo Mayhem Ball Tour, colossale viaggio con 87 tappe nel mondo, ha trasformato l'arena di Assago in una sorta di tempio visionario, una cattedrale del pop dove la cantante ha intrecciato confessione, spettacolo e poesia.
