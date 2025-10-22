Ladri scatenati alle porte di Benevento | colpi in serie durante la notte

Tempo di lettura: < 1 minuto Ladri scatenati lungo l’asse della statale 90bis. Ignoti, dopo aver forzato una porta di ingresso laterale del Municipio di Paduli, penetrati all’interno hanno sottratto computer ed altre attrezzature. Una decina i pc portati via dopo aver rovistato nei vari locali. Lo stesso si è verificato nel vicino Istituto scolastico “Falcetti”. Pochi chilometri più ad est, forse la stessa banda, ha preso di mira anche il territorio di Buonalbergo dove è stata forzata la porta di ingresso adiacente alla mensa della scuola primaria. Nulla però risulterebbe mancante da una prima ricognizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ladri scatenati alle porte di Benevento: colpi in serie durante la notte

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ladri scatenati a #Giugliano, secondo furto in due mesi al bar Marconi. Danni per diverse migliaia di euro - facebook.com Vai su Facebook

Ladri scatenati nel Salento: ci provano con bar e tabaccheria, ma i colpi sfumano https://ift.tt/qNxbuGt https://ift.tt/iJxXODv - X Vai su X

Ladri in casa, 4 uomini con i volti coperti rompono le porte e svuotano le stanze. L'anziana proprietaria: «Ho paura di stare a casa da sola» - Sono stati impegnati poco più di un’ora, ma tanto è bastato ai ladri per mettere a soqquadro tutte le ... Scrive ilgazzettino.it