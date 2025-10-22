Ladri di gasolio scoperti e denunciati

Ladri di gasolio incastrati. A Castelleone due ragazzi di 22 e 20 anni non si sono fermati all'alt dei carabinieri, hanno parcheggiato l'auto e si sono allontanati. Quando sono arrivati i carabinieri, hanno visto taniche di gasolio all'interno della vettura. A quel punto i due sono tornati e hanno affermato che l'auto non era loro, ma dalla targa si è scoperto che il proprietario era uno dei due. Quest'ultimo ha aperto l'auto con le chiavi e i carabinieri hanno trovato il gasolio e scoperto che era stato rubato da un camion parcheggiato più in là: denunciati per ricettazione. A Crema due uomini e due donne stranieri hanno messo a segno diversi furti di gasolio ai danni di una ditta, in cui erano penetrati tagliando una rete.

