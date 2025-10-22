Ladri con tombino all’Ambasciata di Mare | rubato il fondo cassa
Bellariva torna a fare i conti con i soliti ignoti. Questa volta nel mirino dei ladri è finito il ristorante "Ambasciata di Mare" di viale Regina Margherita. All’alba di ieri, poco prima delle sei del mattino, ignoti hanno sfondato le porte a vetri del ristorante, scagliando contro l’ingresso un tombino in ghisa prelevato dalla strada. Il rumore ha svegliato alcuni residenti della zona, ma quando è arrivata la polizia di Stato, allertata dal sistema di allarme, i responsabili si erano già dileguati. La famiglia Rossi, che gestisce il locale, non nasconde la rabbia. "Con un tombino hanno distrutto prima il primo vetro, poi anche il secondo – raccontano i titolari –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ladri con un tombino tentano un furto nella Ztl del Centro di Legnano https://legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2025/10/21/ladri-con-un-tombino-tentano-un-furto-nella-ztl-del-centro-di-legnano/1370713/… #sicurezza - X Vai su X
I responsabili dell’effrazione hanno usato un tombino per rompere il vetro. Solo in uno dei due locali il colpo ha avuto successo - facebook.com Vai su Facebook
Ladri con tombino all’Ambasciata di Mare: rubato il fondo cassa - Questa volta nel mirino dei ladri è finito il ristorante ... Riporta msn.com