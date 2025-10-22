Lacedonia il progetto Gender Equality in our DNA approda all' Istituto Comprensivo F De Sanctis
Venerdì 24 ottobre 2025, entreranno nel vivo due dei progetti del Piano di Azione 20252026 di Gender Equality in Our DNA. Il programma è stato ideato da Maria Grazia Villano, Vice Presidente di OMI O?cine Meccaniche Irpine, per la di?usione della parità di genere e dell’empowerment femminile nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
