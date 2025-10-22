La7 clamoroso | l' unico a non sbandare è stato David Parenzo
Adesso, dopo una settimana abbondante, possiamo dirlo: nell'Odissea televisiva della guerra a Gaza, a David Parenzo va riconosciuto un merito, quello di aver tenuto la barra dritta e aver dato spazio a L’aria che tira, su La7, tanto alle posizioni filo-israeliane quanto alle voci più propriamente pro-Pal. Le ultime giornate hanno messo a dura prova non solo i nervi, ma anche la coerenza di molti. Perla stragrande maggioranza dei commentatori, fino a qualche tempo fa Trump e Netanyahu viaggiavano in coppia e su binari non propriamente d'encomio. Erano considerati "il male" o giù di lì, salvo poche eccezioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
