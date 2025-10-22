La zona stazione cambia volto già visibile il campo di basket | Sarà un biglietto da visita per chi arriva in città

La zona stazione sta cambiando volto giorno dopo giorno. Se l’area di viale Europa, dove svetta la nuova e moderna autostazione del trasporto pubblico locale, è ormai completata, salvo alcune rifiniture ancora in corso, l’attenzione dei cantieri si concentra ora davanti all’ingresso principale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

