La Volta Buona pagelle del 22 ottobre | Benedetta Mazza si confessa 8 scontro tra Mary e Nello 7,5
Nel pomeriggio del 22 ottobre, La Volta Buona con Caterina Balivo ha portato sul piccolo schermo una puntata densa di emozioni e riflessioni. Al centro del dibattito: il corpo, la percezione di sé, le trasformazioni fisiche e l’eterna battaglia tra accettazione e giudizio. Dalla storia di chi ha perso decine di chili fino a chi, invece, si è ritrovato sotto attacco proprio per essere cambiato, la Balivo ha costruito un mosaico di testimonianze vere, intense e a tratti scomode. In studio si sono alternati volti amatissimi e nuove voci, ma tutte accomunate da un filo conduttore: la ricerca dell’equilibrio tra ciò che si è e ciò che gli altri si aspettano. 🔗 Leggi su Dilei.it
