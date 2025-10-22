La voce della luce di Virgilio Sieni
EMPOLI Empoli è pronta ad ospitare Virgilio Sieni (nella foto). Sabato prossimo alle 19, infatti, il danzatore e coreografo italiano torna al Museo della Collegiata di Sant’Andrea con la performance " La voce della luce ". Costruita insieme alla partecipazione di danzatrici e delle cittadine e cittadini, e la musica dal vivo di Veronica Chincoli, la rappresentazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Empoli, in collaborazione con il Museo della Collegiata di Sant’Andrea. "Uno studio sul corpo e il movimento originario che, risuonando da alcune opere d’arte presenti al Museo della Collegiata, modula sequenze di gesti unendo il tempo passato al tempo del vivere poetico – spiega Sieni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Alberto Fortis presenta un concerto in piano e voce che mette in luce la qualità compositiva e interpretativa della sua produzione musicale - facebook.com Vai su Facebook
I cent’anni di Luce D’Eramo, la verità sua unica religione - X Vai su X
“La voce della luce“ di Virgilio Sieni - EMPOLI Empoli è pronta ad ospitare Virgilio Sieni (nella foto). lanazione.it scrive
Virgilio Sieni porta al Museo della Collegiata la performance “La voce della luce” - 00, il Museo della Collegiata di Sant’Andrea a Empoli ospiterà “La voce della luce”, nuova performance del celebre ... Si legge su gonews.it
MOV*AT, secondo appuntamento con Virgilio Sieni e Giuseppe Comuniello - Prosegue MOV*AT, la rassegna dedicata alla danza contemporanea nata dalla collaborazione tra nòva, Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana e Piemonte dal Vivo, nell’ambito del progetto Corto Circuito. Secondo lavocedinovara.com