la voce della luce di virgilio sieni

EMPOLI Empoli è pronta ad ospitare Virgilio Sieni (nella foto). Sabato prossimo alle 19, infatti, il danzatore e coreografo italiano torna al Museo della Collegiata di Sant’Andrea con la performance " La voce della luce ". Costruita insieme alla partecipazione di danzatrici e delle cittadine e cittadini, e la musica dal vivo di Veronica Chincoli, la rappresentazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Empoli, in collaborazione con il Museo della Collegiata di Sant’Andrea. "Uno studio sul corpo e il movimento originario che, risuonando da alcune opere d’arte presenti al Museo della Collegiata, modula sequenze di gesti unendo il tempo passato al tempo del vivere poetico – spiega Sieni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

