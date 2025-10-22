La vip italiana e il marito si separano E spunta il gossip del tradimento

La lunga lista degli “amori finiti” del 2025 sembra arricchirsi di un nuovo capitolo. Dopo la separazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, anche Manuela Arcuri sarebbe entrata a far parte del gruppo di vip che hanno visto naufragare le proprie relazioni. Secondo quanto trapela dal mondo del gossip, sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra l’attrice e l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, suo marito dal 2022 ma compagno di vita dal lontano 2010. Insieme hanno costruito una famiglia e avuto un figlio, Mattia, oggi decenne, ma qualcosa si sarebbe incrinato dopo più di dieci anni di legame apparentemente solido. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it