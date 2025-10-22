La tregua a Gaza svela le complicità economiche internazionali con Israele | le azioni dell’Italia con la Leonardo SPA

Il rapporto di Francesca Albanese sulla tregua a Gaza svela le complicità economiche internazionali con Israele: anche l’Italia, con Leonardo SPA, è nel mirino. Per mesi Leonardo S.p.A., principale azienda d’armi italiana, ha ribadito di non avere “alcun ruolo nel genocidio palestinese”. Ma la Borsa sembra non crederci. Dall’annuncio della tregua a Gaza, il colosso della difesa ha perso oltre il 10,7% del valore delle proprie azioni, passando dai 56,20 euro dell’8 ottobre ai 50,18 euro di ieri, il punto più basso da metà settembre. Un crollo che arriva nonostante i profitti record del 2023 e del 2024 e che segnala un dato più profondo: il mercato sa riconoscere quando la “neutralità” è solo un artificio retorico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La tregua a Gaza svela le complicità economiche internazionali con Israele: le azioni dell’Italia con la Leonardo SPA

