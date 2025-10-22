Se si voleva una dimostrazione irrefutabile di chi sia davvero contro la libertà di espressione, la libertà accademica e la libertà tout court, penso che la testimonianza del Wall Street Journal, storico giornale conservatore, da sempre più che indulgente con Donald Trump, dovrebbe essere più che sufficiente. Nella pagina dei commenti, Alan Blinder, professore di economia a Princeton, denunciava ieri con parole durissime le pressioni e i ricatti dell’amministrazione Trump contro le università. Non si tratta solo delle già note vicende che hanno contrapposto il governo a Harvard e Columbia, con il solito pretesto della lotta contro l’antisemitismo e la difesa del pluralismo e della libertà di espressione dalla censura woke, mentre «è divenuto presto chiaro che il piano del presidente era piegare Columbia e Harvard alla sua volontà». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La torsione autoritaria in corso in America parla anche di noi