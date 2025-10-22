La tendenza più furba e chic dell’autunno? I pantaloni barrel

La moda cambia silhouette e mette da parte la linearità. Dopo anni di pantaloni dritti o wide-leg, è giunto il momento dei pantaloni barrel 2025, chiamati così per la loro forma a “botte”: vita alta, fianchi leggermente bombati e fondo che si restringe alla caviglia. Un taglio già anticipato lo scorso anno dai jeans balloon, oggi evoluto in chiave più raffinata: dal denim ai tessuti sartoriali, in lana, cotone tecnico o pelle, per un effetto strutturato ma sorprendentemente versatile. I pantaloni di cui si parlerà sempre più spesso. Il successo dei barrel pants non è casuale. Rappresentano una sintesi tra comfort e rigore, tra abbigliamento casual e sartoria contemporanea. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La tendenza più furba (e chic) dell’autunno? I pantaloni barrel

