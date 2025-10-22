La telemedicina Così la riabilitazione migliora a distanza

Dalla medicina del lavoro, che da 60 anni la vede tra i leader di settore, con una vocazione per la riabilitazione, alla telemedicina. La Fondazione Salvatore Maugeri all’ Irccs Maugeri Lumezzane ha raccontato sessant’anni di storia in un incontro parte di un tour Maugeri che coinvolgerà vari istituti sparsi sul territorio nazionale. "Maugeri nasce come realtà specializzata in medicina del lavoro e, nel tempo, ha ampliato i servizi nell’ambito della riabilitazione – spiega Giacomo Corica, direttore dell’Irccs Maugeri Lumezzane a dell’Istituto di Castel Goffredo nel Mantovano –. Nel caso specifico di Lumezzane ci occupiamo in particolare della riabilitazione cardiologica, pneumologica, motoria e neurologica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

