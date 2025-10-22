La stretta della Nigeria sul cyber-crimine straniero
La Nigeria stringe le maglie sulle operazioni di cyber-crimine all’interno del suo territorio e sta procedendo a un’ampia operazione di espulsione dei residenti stranieri sospettati di attività illecite. L’Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) ha segnalato l’espulsione avvenuta a ottobre di 192 sospetti con cittadinanza di Cina, Filippine, Tunisia, Malesia, Pakistan, Kirghizistan e Timor Est arrestati e condannati per cyberterrorismo, frode informatica e reati correlati. I soggetti in questione erano accusati di contribuire a uno schema di riciclaggio internazionale connesso alla conversione di denaro “sporco” in criptovalute e alla costruzione di schemi Ponzi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
