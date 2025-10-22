La strada sprofonda in via Attilio Vella i residenti | Dopo diverse segnalazioni attendiamo risposte

Da tempo, e in particolare nelle ultime settimane, i condomini residenti nella zona e alcuni amministratori condominiali delle palazzine limitrofe hanno segnalato la necessità di un intervento urgente di manutenzione in via Attilio Vella. Le richieste sono state inoltrate sia agli uffici comunali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

