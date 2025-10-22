La storia vera del Mostro di Firenze che ha ispirato la serie Netflix Il Mostro

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Netflix è arrivata una nuova serie true crime ispirata alla storia vera del cosiddetto “Mostro id Firenze”, il serial killer che tra il 1974 e il 1984 ha ucciso sette coppie di persone, appartate in auto nelle campagne fiorentine. Un fatto di cronaca che ha scosso l'Italia intera e che, a oggi. 🔗 Leggi su Today.it

