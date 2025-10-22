La storia vera del Mostro di Firenze che ha ispirato la serie Netflix Il Mostro
Su Netflix è arrivata una nuova serie true crime ispirata alla storia vera del cosiddetto “Mostro id Firenze”, il serial killer che tra il 1974 e il 1984 ha ucciso sette coppie di persone, appartate in auto nelle campagne fiorentine. Un fatto di cronaca che ha scosso l'Italia intera e che, a oggi. 🔗 Leggi su Today.it
Il Mostro, tutto sulla nuova serie che esplora la storia del Mostro di Firenze - La nuova serie di Stefano Sollima riporta sullo schermo il caso che sconvolse l’Italia, tra verità nascoste, paura collettiva e un mistero mai davvero risolto. libero.it scrive
Il mostro è su Netflix: il fascino della soluzione “alternativa” al cold case del serial killer di Firenze - Stefano Sollima continua a viaggiare nell'oscurità con Il mostro, nuova serie Netflix dalla cronaca vera. Scrive msn.com
Debutta la serie Netflix: una donna e un clan, il Mostro di Firenze tra onore e perversioni - Un viaggio che parte dal 1968 declinato ai grandi temi attuali: dal femminicio al patriarcato, l’analisi del contesto sardo in cui maturò il primo delitt ... Si legge su lanazione.it