La storia di Loris Stecca diventa un film a Luci Spente di Mattia Epifani arriva al cinema
Giovedì, alle 21, a Rimini arriva in anteprima sul grande schermo del Cinema Fulgor “A luci spente”, il documentario dedicato a Loris Stecca, il più giovane campione del mondo di boxe della storia dello sport italiano. Il documentario, diretto da Mattia Epifani e prodotto dalla bolognese Rodaggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
21/10/25. Rosolina. “Voci del Polesine” dà voce domani sera alla memoria: protagonista Loris Porzionato La memoria torna protagonista con il secondo appuntamento di “Voci del Polesine”, il percorso culturale che intreccia storia, poesia e scuola in un dialog - facebook.com Vai su Facebook
La storia di Loris Barbieri, da #Fanano al #Madagascar per costruire #scuole: «Così aiuto i #poveri» - X Vai su X
Un documentario su Loris Stecca: il racconto tra gloria, caduta e redenzione - Giovedì 23 ottobre alle 21 a Rimini arriva in anteprima sul grande schermo del Cinema Fulgor "A luci spente", il documentario dedicato a Loris Stecca, il più giovane campione del mondo di boxe della s ... Da msn.com
Loris Stecca, una vita da film - Una vita da film, quella di Loris Stecca, e ora raccontata nel documentario A luci spente, che sarà proiettato a Rimini in anteprima il 23 o ... Scrive msn.com