La storia di Loris Stecca diventa un film a Luci Spente di Mattia Epifani arriva al cinema

Riminitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì, alle 21, a Rimini arriva in anteprima sul grande schermo del Cinema Fulgor “A luci spente”, il documentario dedicato a Loris Stecca, il più giovane campione del mondo di boxe della storia dello sport italiano. Il documentario, diretto da Mattia Epifani e prodotto dalla bolognese Rodaggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

