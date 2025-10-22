La stoccata di Vespa a Sinner | Perchè un italiano dovrebbe tifare per lui?
La decisione di Jannik Sinner di non prendere parte alle finali di Coppa Davis in programma a Bologna ha scatenato un putiferio. Il dibattito in rete è infuocato e non mancano le critiche al campione, reo di aver dato priorità alla preparazione, ai prossimi impegni e soprattutto alla corsa per riprendersi il numero uno in classifica. Tra i commenti al vetriolo che più hanno fatto discutere c’è quello di Bruno Vespa, che su X ha lanciato una provocazione: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner?”. " Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Domenica 21 Settembre presenti ad Ariccia, nel cuore dei Castelli Romani, per un vivace e colorato raduno vespistico organizzato dal Vespa Club Lanuvio Campoleone, con numerosi partecipanti. Dopo la colazione ed un assaggio della celebre porchetta di - facebook.com Vai su Facebook
La stoccata di Vespa a Sinner: "Perchè un italiano dovrebbe tifare per lui?" - Tra i commenti al vetriolo che più hanno fatto discutere c’è quello di Bruno Vespa, che su X ha lanciato una provocazione: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? ilgiornale.it scrive
Bruno Vespa attacca Sinner sui social, poi fa una gaffe clamorosa su Alcaraz: i social lo massacrano - Poi loda il numero uno al mondo ma commette un terribile errore ... Lo riporta corrieredellosport.it
Bruno Vespa attacca Sinner: “Parla tedesco, vive a Montecarlo: perché un italiano dovrebbe tifare per lui?” - Ma sbaglia il nome di Carlos Alcaraz Non basta esser diventato numero 1 al mondo, celebrato da governo istituzion ... msn.com scrive