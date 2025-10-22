La sto rivalutando più come attrice che come conduttrice È una recita | Santa Barbara Io sono così brava così compita così perfetta
G uillermo Mariotto non fa sconti. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il giudice di Ballando con le Stelle mette in dubbio la spontaneità di Barbara D’Urso, tra i concorrenti più chiacchierati della nuova edizione del dancing show. « Non ci siamo. È tutto recitato, è una grande recita» ha detto Mariotto. E ancora: « La sto rivalutando più come attrice che come conduttrice. È una recita: Santa Barbara. “Io sono così brava, così compita, così perfetta”». Alla mediazione di Caterina Balivo – «Magari è fatta così» – chiude con: «Per carità». Barbara D’Urso è la nuova regina della pista a “Ballando con le Stelle” X Leggi anche › Scontro a “Ballando con le Stelle”: Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli infiammano il palco Le parole arrivano dopo puntate segnate da frizioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una cosina su Ballando Ballando Ballando “Barbara D’Urso? È tutto recitato, è una grande recita. La sto rivalutando come attrice”: così Guillermo Mariotto. Sassolino nella scarpa o tentativo di movimentare lo show? ilfattoquotidiano.it/2025/10/21/bar… $Balla - X Vai su X
Guillermo Mariotto sul caso Barbara D’Urso a Ballando: «È tutto recitato. La sto rivalutando più come attrice» - facebook.com Vai su Facebook
La prima “attrice” fatta con l’intelligenza artificiale - Dopo le influencer e le modelle fatte con l’intelligenza artificiale, in questi giorni si è cominciato a discutere di quella che viene considerata la prima attrice creata in questo modo. Scrive ilpost.it
Tilly Norwood, l'attrice che non esiste perché creata con l'intelligenza artificiale. Ma è già stata ingaggiata da un'agenzia di talenti - Sarà una star, ma sarà difficile che vi faccia un autografo, se non digitale. Secondo corriere.it