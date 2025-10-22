G uillermo Mariotto non fa sconti. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il giudice di Ballando con le Stelle mette in dubbio la spontaneità di Barbara D’Urso, tra i concorrenti più chiacchierati della nuova edizione del dancing show. « Non ci siamo. È tutto recitato, è una grande recita» ha detto Mariotto. E ancora: « La sto rivalutando più come attrice che come conduttrice. È una recita: Santa Barbara. “Io sono così brava, così compita, così perfetta”». Alla mediazione di Caterina Balivo – «Magari è fatta così» – chiude con: «Per carità». Barbara D’Urso è la nuova regina della pista a “Ballando con le Stelle” X Leggi anche › Scontro a “Ballando con le Stelle”: Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli infiammano il palco Le parole arrivano dopo puntate segnate da frizioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

